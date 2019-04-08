Порошенко-Зеленский: физиогномист раскрыл истинные свойства характеров кандидатов

Физиогномист Александр Иванов отметил, что кандидатов на пост президента Украины отличает то, что Владимир Зеленский является "интуита", а Петр Порошенко "интеллектуал".

Зеленский, по словам физиогномисты, полагается на внутренние самоощущения и тоньше чувствует ситуацию другого человека, тогда как Порошенко работает не столько на ощущениях, а на расчете и логике. И, по его словам, это качество Порошенко может стать быть востребованным в коммерции, однако в политике оно менее успешно.

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