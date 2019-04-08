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Качественная обратная связь: обсуждаем со зрителями новости прошлых выходных

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Кто виноват и что делать?! Эти вопросы, как и столетия назад беспокоят наших зрителей. Сегодня, после прошедших выходных, которые принесли с собой очередную порцию иногда странных, ионгда неожиданых, а то и вовсе - неоднозначных новостей, зрители Бурчук Live звонят в єфир программы, чтобы высказать свое мнение или задать вопрос в прямом эфире.

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