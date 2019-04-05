5 апреля Поребрик News: у Прилепина обострение – опять бредит

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", заявил, что его словам, "его человек", которая работает в избирательной комиссии, говорит, что "в левобережной Украине половина населения точно будет с цветами нас встречать", - самоуверенно подчеркнул Прилепин.

Свои неадекватные выводы он основал на итогах голосования в первом туре выборов жителей одного из населенных пунктов Донбасса. Размышлениями по этому поводу боевик поделился на личной странице в одной из соцсетей.

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