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Путин – император мира: в США знают о ''темных мечтах '' хозяина Кремля

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Президент РФ Владимир Путин введет агрессивную политику, в тайне мечтая о мировом империализме.

Такое заявление в ходе выступления по итогам переговоров глав МИД стран - участниц НАТО в Вашингтоне сделал Госсекретарь США Майк Помпео, передает AFP.

"Владимир Путин вынашивает темные мечты об империализме. Это очевидно, исходя из истории вторжений в Грузию и на Украину, вмешательства в Сирию и Венесуэлу. Он хочет расколоть наш альянс и ослабить наше стремление поддерживать демократию", – отметил глава Госдепа США.

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