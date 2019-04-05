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Британский ''тупик'': чем закончится для Лондона выход из ЕС

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Парламенту Великобритании опять не удалось согласовать ни одно из четырех альтернативных соглашения по выходу королевства из Евросоюза.

Все предложения Палата общин рассмотрела в понедельник, 1 апреля. Однако каждый из предложенных вариантов набрал меньше голосов депутатов, чем соглашение премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй с ЕС, которую парламентарии также не поддержали, передает "Укринформ".

Глава правительства страны ищет пути для проведения в парламенте четвертого голосования по соглашению касаемо выхода королевства из ЕС.

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