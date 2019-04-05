Британский ''тупик'': чем закончится для Лондона выход из ЕС

Британский ''тупик'': чем закончится для Лондона выход из ЕС119Читать материал на украинском
Парламенту Великобритании опять не удалось согласовать ни одно из четырех альтернативных соглашения по выходу королевства из Евросоюза.
Все предложения Палата общин рассмотрела в понедельник, 1 апреля. Однако каждый из предложенных вариантов набрал меньше голосов депутатов, чем соглашение премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй с ЕС, которую парламентарии также не поддержали, передает "Укринформ".
Глава правительства страны ищет пути для проведения в парламенте четвертого голосования по соглашению касаемо выхода королевства из ЕС.
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