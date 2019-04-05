Украина не помеха: аналитики преупреждают, что Путин нацелился на Польщу

Украина не помеха: аналитики преупреждают, что Путин нацелился на Польщу434Читать материал на украинском
Если военный потенциал НАТО не будет укреплен, Россия может рискнуть повторить "крымский сценарий" на территории Польши.
Об этом сказано в докладе мозгового центра Center for Strategic and Budgetary Assesments, пишет Wirtualna Polska. Используя время, пока силы НАТО не готовы к быстрой контратаке, Москва может занять территорию Польши или одного из прибалтийских государств.
Аналитики считают, что в случае гипотетического конфликта с РФ на восточном фланге НАТО, 30-дневного периода мобилизации стратегических компонентов американской армии в Восточной Европе недостаточно.
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