Украина не помеха: аналитики преупреждают, что Путин нацелился на Польщу

Если военный потенциал НАТО не будет укреплен, Россия может рискнуть повторить "крымский сценарий" на территории Польши.

Об этом сказано в докладе мозгового центра Center for Strategic and Budgetary Assesments, пишет Wirtualna Polska. Используя время, пока силы НАТО не готовы к быстрой контратаке, Москва может занять территорию Польши или одного из прибалтийских государств.

Аналитики считают, что в случае гипотетического конфликта с РФ на восточном фланге НАТО, 30-дневного периода мобилизации стратегических компонентов американской армии в Восточной Европе недостаточно.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!