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О чем говорят жесты политиков: психолог рассказала, как прочитать скрытые послания

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Психолог Елена Рыхальская отметила, что если в первом туре был выбор из злости, недовольства, неуверенности, выбора вопреки, то сейчас для избирателя важна каждая деталь. По ее словам стоит вопрос по-другому: "насколько я на самом деле доверяю свою судьбу этого человека?". Она отметила, что его команда должна понять, что нельзя во втором туре снова "выпускать пацана".

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