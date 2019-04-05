О чем говорят жесты политиков: психолог рассказала, как прочитать скрытые послания

Психолог Елена Рыхальская отметила, что если в первом туре был выбор из злости, недовольства, неуверенности, выбора вопреки, то сейчас для избирателя важна каждая деталь. По ее словам стоит вопрос по-другому: "насколько я на самом деле доверяю свою судьбу этого человека?". Она отметила, что его команда должна понять, что нельзя во втором туре снова "выпускать пацана".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!