Выборы-2019: психолог объясняет действия кандидатов

Выборы-2019: психолог объясняет действия кандидатов79Читать материал на украинском
Психолог Елена Рыхальская считает, что видеообращения Владимира Зеленского, это не позиция кандидата в президенты, а выступление артиста в очередном выпуске юмористических программ "Квартала 95". Она подчеркнула, что если он думает о социальной роли президента, то ему необходимо работать в рамках этой социальной роли.
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