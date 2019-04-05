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Выборы-2019: психолог объясняет действия кандидатов

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Психолог Елена Рыхальская считает, что видеообращения Владимира Зеленского, это не позиция кандидата в президенты, а выступление артиста в очередном выпуске юмористических программ "Квартала 95". Она подчеркнула, что если он думает о социальной роли президента, то ему необходимо работать в рамках этой социальной роли.

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