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Магические обряды древности: для чего собирали кровь кандидатов

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Не только диагностика состояния здоровья кандидатов президенты страны, но возможное хранение для истории в замороженом виде или магических обрядов может быть использованы их образцы крови. Не даром древнее украинское народное поверие говорит, что даже в гостях у девушек молодым людям не рекомендуется есть ничего, что имеет цвет крови. Приворожат.

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