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33 причины сжечь роман в стихах Александра Пушкина ''Евгений Онегин''

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В этот день, в 1850 году, продажу в Санкт-Петербурге в магазине Смирдина поступило первое полное издание "Евгения Онегина" Александра Пушкина, которое, по словам В. Г. Белинского, можно назвать "энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением".

Но, если вспомнить, куда в это время двигался весь цивилизованный мир, какую общественно полезную жизнь проводил этот бедный дворянин и убийца, приходишь к выводу, что эта книга чрезвычайно вредна.

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