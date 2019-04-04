4 апреля Поребрик News: и не кормят, и нечего надеть — почему россияне перестали ходить в гости друг к другу

В Кремле негодуют по поводу пессимистичных настроений россиян, которые нашли свое отражение в последних официальных данных Росстата. Информация о материальных возможностях, о которых граждане "Страны вставшей с колен" сообщили государственным статистам, не устрола Кремль. Так, 79,5% семей не всегда могут позволить себе приобрести необходимый минимум товаров, треть из которых не может себе позволить купить даже обувь по сезону, 49,1% не может позволить недельный отпуск вне дома каждый год, а 25% не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество, 21,1% не может позволить себе фрукты в любое время года.

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