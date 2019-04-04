Для россиян украинские выборы – шок: эксперт рассказал, как результаты 31 марта восприняли в мире

Аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок отметил, что для многих рядовых граждан и специалистов в разных странах мира, нынешние украинские выборы стали неожиданностью и вызовом. Если для граждан России результат, в котором не побеждает действующий представитель власти, является нереальным, то для специалистов из Европы, где выборы и политическая борьба рутинный процесс, а украинские выборы для них хаос, стали полем для новых исследований.

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