Для Зеленского интернет стал не главным, а вспомогательным каналом рекламы: эксперт

Аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок отметил, что на нынешних выборах, впервые в истории Украины, можно серьезно говорить о том, что Facebook реально мог влиять на формирование волеизъявления, в отличие от телевидения, которое влияет на сознание граждан постоянно.

Он отметил, что существующий миф о Владимире Зеленском, который утверждает, что он как политик раскрылся через соцсети, не соответствует действительности. По его словам, социальные сети сыграли свою роль, однако, первоочередность узнавания формировалась телевидением.

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