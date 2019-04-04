Медосмотр кандидатов: врач-нарколог рассказал, как избавится в анализах от следов употребления

Врач-нарколог Александр Иванов отметил, что самый простой и быстрый способ выявления употребления алкоголя и наркотических веществ, это тест-ленты, подобные тестов на беременность. Он отметил, что некоторые вещества остаются в организме человека до 82 часов.

Он назвал "народной легендой" распространенное мнение о том, что существуют какие-то медицинские процедуры, которые способны вывести все остатки алкогольных или наркотических веществ, по схеме "сегодня на завтра".

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