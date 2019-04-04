С анализами на выход: Порошенко пригласил Зеленского на медкомиссию

Петр Порошенко завтра, в 9:00 утра, ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте НСК "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов. Об этом во время брифинга штаба Петра Порошенко, заявил спикер штаба Олег Медведев и отметил, что штаб Петра Порошенко и сам Президент готовы встречаться с Владимиром Зеленским на любых удобных для него площадках.

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