Всемирный день интернета: матрица побеждает реальность

Техническое сообщение от интернет-браузеров HTTP 404 Not Found (Не найдено, Ошибка 404), которое сообщает об ошибке в списке кодов стандартных ответов HTTP-сервера и означает, что сервер не может найти того, чего требует запрос от клиента, хотя контакт с сервером установлено, стало поводом к тому, чтобы каждый год, 4 апреля (4.04) праздновать день интернета.

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