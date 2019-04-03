Народные дружины: сделано в СССР

Добровольная народная дружина — советская добровольная организация, оказывающая помощь государственным правоохранительным органам в охране общественного порядка, охране государственной границы, на уровне предприятия, коллективного хозяйства, домоуправления, улицы или села.

В СССР дружины имели статус общественных самодеятельных организаций, их задачами являлись борьба с преступностью, помощь пограничным войскам в охране государственной границы, предупреждение и пресечение нарушений общественного порядка и проведение воспитательной работы с населением в содействии с государственными органами.

А нарушители "общественного порядка" в советском государстве, в разные периоды времени, были тоже разные: от целующихся влюбленных пар в парке и "стиляг" с "неправильной" шириной брюк - в 60-ые, слишком узкие, в 70-ые слишком широкие, до граждан, собирающихся в неположеном месте, в неположенном количестве.

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