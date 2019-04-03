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Чем будет удивлять фестиваль StartUP Gogolfest-2019

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Гости программы, директор фестиваля StartUp GogolFEST Максим Демский и куратор театральной сцены фестиваля

Максим Палатный, рассказали о нынешней программу и отметили, что он станет самым театральным фестивалем в стране; такое количество учасников и театров ни на одном фестивале, по их словам, не присутствовало.

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