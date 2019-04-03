Секс-символы прошлого: какое самочувствие у The Rolling Stones

Секс-символы прошлого: какое самочувствие у The Rolling Stones125Читать материал на украинском
После известий о болезни британского музыканта Мика Джаггера и отмены ряда концертов его известной группы The Rolling Stones стало известно об операции на сердце, на которую вынужден был согласиться 75-летний рокер.
Как пишет журнал Rolling Stone, операцию по замене искусственного сердечного клапана запланировали на 1 апреля в Нью-Йорке. С первыми новостями об отмене части тура No Filter представитель группы заявил, что Джаггеру необходимое лечение.
Это не первая серьезная медицинская препятствие в группе за последнее время: гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд заверил журналистов, что сумел полностью преодолеть рак легких, о чем медики его известили еще в прошлом году.
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