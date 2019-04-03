Кто эти люди: интеллигенция обратилась к украинцам

Представители украинской интеллигенции обратились к народу накануне второго тура выборов президента, который пройдет 21 апреля. Они призвали избирателей ответственно подойти к решению, за кого отдать свой голос. Ведь от этого зависит будущее Украины.

Послание к украинцам опубликовано на страницах газеты "Слово просвіти". Его поддержали Вячеслав Брюховецкий, Юрий Буряк, Юрий Винничук, Петр Вольвач, Любовь Голота, Богдан Горынь, Николай Жулинский, Александр Ирванец, Тарас Компаниченко, Дмитрий Ломачук, Надежда Лукьяненко, Павел Мовчан, Раиса Недашковская, Николай Нестерчук, Владимир Панченко, Александр Пономарев, Михаил Ратушный, Ирен Роздобудько, Вадим Скуратовский, Кирилл Стеценко, Николай Тимошик, Леонид Финберг, Елена Финберг, Николай Цимбалюк, Юрий Щербак и Владимир Яворивский.

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