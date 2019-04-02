Концерты ''95 квартала'': стало известно место выступлений сразу после второго тура

Многочисленные сайты туристических компаний активно предлагают посетить Фестиваль "Весело 2019" с "Кварталом 95", который пройдет с 30 апреля по 7 мая в турецком Бодруме. Билеты активно раскупаются, видимо не только ради популярных звезд эстрады, которые будут сопровождать юмористов. О возможной встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом пока не сообщается, как и то, где кандидат в президенты Зеленский будет узнавать о решении ЦИК по результатам второго тура выборов президента Украины.

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