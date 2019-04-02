НАТО следит за выборами в Украине, но комментировать пока не будет

На брифинге в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выборы в Украине еще продолжаются, и поэтому, по его словам, пока преждевременно их комментировать. "Будет второй тур. В странах-партнерах НАТО выборы происходят практически постоянно. Это путь демократии. Но очень важно, чтобы выборы были честными и справедливыми", – отметил он.

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