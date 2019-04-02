Комик-президент: Скрипка рассказал о французском прецеденте

Гость программы, музыкант и шоумен Олег Скрипка вспомнил, как в свое время во Франции, Мишель Жерар Жозеф Колюччо, французский комик, актер и сценарист, известный под сценическим псевдонимом как Колюша, был готов выдвинуться в президенты Франции. И несмотря на то, что он погиб и на выборы не попал, однако, по словам Скрипки, французы осознали реальность его победы.

По словам музыканта, эта ситуация очень похожа на ту, которая сейчас складывается в Украине.

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