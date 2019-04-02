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Звание ''народный артист'' надо обнулить – Олег Скрипка

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Гость программы Олег Скрипка рассказал о своем отношении к почетному званию "народный артист Украины" в прошлом и сегодня и что, по его мнению с ними надо сделать. Он признался, что изменил свое отношение к номинаций в различных наградах, а также рассказал о том, на сколько побед он ждет в премии "Золотая Жар-птица", которая состоится 18 апреля.

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