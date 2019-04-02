2 апреля Поребрик News: отсутствие туалета, как дань русским традициям

По сообщениям российских СМИ, которые ссылаются на Росстат, около 22,6% россиян лишены доступа к централизованной канализации. 16,8% жителей пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% россиян система канализации вообще отсутствует. Среди жителей села централизованная канализация отсутствует у 66,5%, тогда среди горожан эта цифра составляет 9%.

12,6% опрошенных рассказали, что не имеют туалета в своей квартире или доме. Им приходится пользоваться общими санузлами или удобствами во дворе. Пользователи сети напомнили россиянам, что зато туалет был недавно представлен в новом российском танке "Армата".

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