1 апреля Поребрик News: Зеленский не оценил поддержку Охлабыстина и Пореченкова

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал "идиотами" русских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые недавно записали провокационное видео в его поддержку.

Ролик вызвал удивление у комика. "Идиоты. Зачем они это вообще сделали?" - цитирует его слова "УП".

Зеленский выразил уверенность, что актеры могли пойти на такую провокацию ради денег.

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