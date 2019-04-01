Ющенко-Янукович: История президентских дебатов 2004

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с действующим президентом и конкурентом в предвыборной гонке Петром Порошенко.

"Я готов. Порошенко, не Порошенко, какая мне разница", — сказал Зеленский на брифинге в штабе в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Трансляцию мероприятия вел канал 1+1.

Зеленский добавил, что не ведет переговоров с другими политическими силами о поддержке во втором туре.

А мы вспомнили исторические дебаты времен "оранжевой революции" в 2004 году между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.

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