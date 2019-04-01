В Украине стартовал призыв на военную службу: чего ожидать украинцам

В Украине с 1 апреля стартовал весенний призыв на срочную военную службу.

Согласно решению Кабинета министров, призыву в апреле-июне будут подлежать 18 тыс. 752 гражданина Украины, из них в ВСУ — 9 тыс. человек, в Нацгвардию — 5152, в Госпогранслужбу — 4 тыс., в Государственную специальную службу транспорта — 600 человек.

Призывать будут пригодных по состоянию здоровья к военной службе украинцев мужского пола, которым до дня отправления в воинские части исполнилось 20 лет. Кроме того, призыву подлежат старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

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