Знак доллара от Моисея до наших дней

1778 - Нью-Орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара - $ и взял за основу изображение посоха Меркурия, бога торговли.

В древнем Риме кадуцей, жезл глашатаев воли богов у греков и римлян, стал атрибутом бога торговли Гермеса (Меркурия) и вместо палочки, обвитой виноградной лозой (символ миролюбия), стал изображаться как палочка, обвитый двумя змеями, ибо торговля считалась делом мудрым и в то же время требовала бдительности.

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