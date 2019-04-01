Аисты возвращаются: какое расстояние преодолевают птицы на пути в Украину

Белый аист - перелетная птица. В августе стаи, руководствуясь инстинктом, начинают тянуться на юг. В Украине стаи обычно насчитывают от 2 – 3 до сотни аистов. Но иногда можно увидеть и большие багатосотенни скопления. Стаи постепенно увеличиваются на путях перелета и на Балканах состоят из тысяч птиц.

На зимовку аисты из разных частей Европы летят разными путями. Существуют две популяции - восточная и западная, линия раздела между которыми - своеобразный водораздел - проходит Голландией, Гарц, Баварией, Альпами. Самое интересное, что различные направления перелета могут иметь молодые аисты, вывелись в одном и том же гнезде. Как-то в 1974 году нашли двух закольцованных птиц с одной выводке: первый - во Франции, другой - в Венгрии.

Осенью прямо над улицами Гибралтара можно увидеть многотысячные стаи. Далее перелетают страны Марокко, Мавританию, западную часть Сахары. Места зимовки "западных" аистов лежат в саваннах к югу от Сахары от Сенегала на западе до Камеруна на востоке. Преимущественно они скапливаются в долинах и дельтах рек Сенегал и Нигер и у озера Чад. Здесь же зимуют и аисты, гнездящихся на северо-западе Африки. Молодые поло незрелые птицы иногда остаются в Африке и на лето. Расстояние миграции составляет около 10000 км.

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