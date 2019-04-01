День смеха: Юморина-2019 в Одессе

В Украине, Германии, Англии, Франции и Скандинавии, и даже на Востоке, 1 апреля называют Днем смеха, в других - Днем дурака. В этот день стало традицией подшутить над кем-то и никто, даже самые серьезные люди мира, не застрахован от розыгрышей.

Есть версия, что сначала 1 апреля праздновалось в Индии и Древнем Риме как день весеннего равноденствия, по случаю которого устраивали гуляния с шутками и выходками - этим люди старались задобрить весенние капризы природы шутками и розыгрышами.

Проведение "Юморины", традиционного фестиваля в столице юмора городе Одесса, возникла после закрытия телепрограммы КВН (Клуб Веселых и Находчивых) осенью 1972 авторским коллективом одесской команды КВН "Деловые люди".

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