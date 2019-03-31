Это сладкое слово ''страдания'': психолог объяснил почему украинцы сознательно делают ''неправильный выбор''

Практикующий психиатр и сексолог Александр Иванов отметил, что склонность страдать от результатов выборов, присуща не только украинцам, но и всем славянским нациям. Он отметил, что украинцы осознают неправильность своего выбора, однако не изменяют выбор и достигают тем самым страданий. Он напомнил, что по данным Минздрава, более 60% украинцев страдают от депрессивных расстройств.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!