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Это сладкое слово ''страдания'': психолог объяснил почему украинцы сознательно делают ''неправильный выбор''

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Практикующий психиатр и сексолог Александр Иванов отметил, что склонность страдать от результатов выборов, присуща не только украинцам, но и всем славянским нациям. Он отметил, что украинцы осознают неправильность своего выбора, однако не изменяют выбор и достигают тем самым страданий. Он напомнил, что по данным Минздрава, более 60% украинцев страдают от депрессивных расстройств.

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