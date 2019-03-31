В приподнятом настроении: психолог дал характеристику голосующим украинцам

Психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким отметил приподнятое настроение и торжественность среди украинский, которые пришли на избирательные участки. Невысокую явку на 11:00 и почти 50% уже в 15:00 он объяснил посещением церковных служб у жителей Западной Украины и более поздним началом выходного дня у жителей городов.

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