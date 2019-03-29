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Работа не волк: украинцев могут ожидать тудовые нововведения

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В Минсоцполитики предлагают разрешить тем работникам, которым не платят зарплату более 15 дней, не выходить на работу. При этом их никто не имеет права уволить, а после выплаты долгов они еще и получат деньги от работодателя. Еще одно предложение - обязать государство выплачивать долги по зарплатам тем работникам, чьи предприятия стали банкротами. Выплатить могут до 50 000 гривень. Немного, но это хоть что-то.

Профсоюзы в целом поддерживают инициативу, но уверяют - есть некоторые нюансы. Закон надо внимательно читать и не допускать нарушения своих прав.

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