Чем США отплатили Вьетнаму за опиум для народа

Чем США отплатили Вьетнаму за опиум для народа62Читать материал на украинском
В этот день в 1973 году был завершен вывод американских войск из Южного Вьетнама и передачу правительством ДРВ американским властям всех лиц, взятых в плен из числа военного и гражданского персонала США. Вьетнамскую войну, между коммунистическим Северным Вьетнамом (поддерживаемым СССР и КНР) и Южным Вьетнамом (поддерживаемым США, Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей, было завершено. Но была ли это война двух идеологических противников?!
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