28 марта Поребрик News: раскрыта кухня подготовки фейков на российском ТВ

Звезда российского шоу "Аншлаг" Николай Бандурин признался, что обманывал зрителей во время участия в ток-шоу "На самом деле" на пропагандистском "Первом канале".

Сюжет строился на том, что предполагаемая любовница шантажировала его жену тайным ребенком от артиста, а у самой супруги якобы есть мужчина на стороне.

В декабре у Бандурина сгорел дом, в результате чего семья осталась без крыши над головой, а супруга артиста лишалась волос, спасая возлюбленного.

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