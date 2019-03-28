Трамп рассказал о дружбе с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы наладить хорошие отношения с Россией и Китаем.

Также он поспешил в очередной раз подчеркнуть, что проводит жесткую политику в отношении Москвы. "Никто не проводил более жесткую, чем Дональд Трамп, линию в отношении России", – сказал он в интервью телеканалу Fox News, передает "Интерфакс".

При этом, по его словам, он хочет, чтобы "с Россией были отличные отношения", что также относится и к Китаю. Трамп пожаловался, что часто СМИ искажают его слова и представляют подобные высказывания как враждебные.

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