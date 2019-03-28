Лимузин Путина могут запретить в Европе

Президент России Владимир Путин проехался в Бишкеке (Киргизия) на созданном лично для него лимузине Aurus Senat. Такая помпезность вызвала смех и негодование в сети.

В частности, соответствующее фото выложил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Аурус" доехал до Бишкека: впервые новый лимузин Путина в постсоветской республике", – прокомментировал он. Пользователи не были столь добродушными, как Смирнов. "Я бы поостерёгся ездить на несертифицированной опытной гаражной самоделке, в которой после каждой поездки меняют всю ходовую и двигатель", "Сам доехал что ли, своим ходом и без поломок?", "Доехал грузом внутри транспортного самолета?" – иронизируют они.

Кроме того, к российскому производителю этих автомобилей возникли претензии из-за названия Aurus, которое считают созвучным с названиями торговых маркок, уже давно присутствующими в Европе.

Речь идёт о хэтчбеке Toyota Auris, кроссовере Lamborghini Urus и производителю шин Taurus. Все три компании обратились в Бюро по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) с просьбой запретить регистрацию бренда Aurus. Основная причина — созвучие до степени смешения.

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