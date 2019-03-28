Пить без последствий: в мире появится новый вид алкоголя

В ближайшие пять лет в продаже может появиться алкоголь, который не вызывает похмельного синдрома. Это станет возможным при помощи синтетического спирта Alcarelle.

Он был изобретен еще в 80-е годы профессором из Лондона и научным сотрудник Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом, пишет The Guardian. Acarelle позволяет ощутить опьянение, но не приводит к таким последствиям, как напитки на традиционном спирте.

Кроме отсутствия похмелья, его изобретение также устраняет риск возникновения проблем со здоровьем. Однако найти напитки с Acarelle в барах и магазинах пока невозможно ‒ Натт все еще продолжает совершенствовать формулу вещества и изменять его вкус.

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