Четвертый брак Дженнифер Лопес может закончится не начавшись

Британская модель и звезда журнала Playboy Зои Грегори заявила, что бывший бейсболист Алекс Родригес отправлял ей фото своих гениталий накануне помолвки с Дженнифер Лопес.

Об этом пышногрудая красавица рассказала изданию The Sun. Так, по словам девушки, Родригес буквально забросал ее сообщениями непристойного характера и уговаривал на секс втроем. Ранее в адрес бывшего спортсмена Родригеса звучали обвинения от бейсболиста Хосе Кансеко. Хосе утверждал, что Алекс Родригес изменяет Дженнифер Лопес с его экс-супругой Джессикой Кансеко.

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес официально обручилась со своим избранником - бейсболистом Алексом Родригесом. Вскоре пара устроит свадьбу. Для поп-звезды это будет четвертый брак.

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