Боевой самолет США прилетел к Керченскому проливу на разведку

Самолет ВМС США EP-3E Aries II провел разведку вблизи Керченского пролива и границ России.

Как передает "Интерфакс", самолет с бортовым номером 157 316 вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит.

В течение около четырех часов он курсировал по маршруту от западных границ Крыма вдоль его южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив, вплоть до Кубани в районе Новороссийска на высоте 7,4 тыс. метров.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!