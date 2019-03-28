Скандал вокруг футбольной сборной Украины

Спортивный юрист и адвокат Юрий Юрченко считает, что ситуация с техническим поражением сборной Украины 0:3 за матчи с Португалией и Люксембургом отбора Евро-2020, из-за неправильной натурализации бразильского новичка нашей команды Жуниора Мораеса, вполне реальна. По его словам, возможность пересмотра этого решения зависит от тех аргументов, на основании которых ФИФА признала, что требования о непрерывном проживании 5 лет – соблюдены.

Вместе с тем, по словам генерального секретаря Федерации футбола Украины Юрия Записоцкого, сообщения СМИ об угрозе технических поражений национальной команде в отборе Евро-2020 не соответствуют действительности.

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