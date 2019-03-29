Украинские выборы могут навредить Евросоюзу: в британской прессе вышло предупреждение

Европа не должна терять интереса к итогам как президентских, так и парламентских выборов в Украине. Ведь если на них случится реванш пророссийских сил, то по Западу это ударит еще сильнее, чем Brexit в Великобритании или протесты "желтых жилетов" во Франции.

Такое мнение выразил экономист и социолог Владислав Иноземцев в статье для The Independent, перевод которой опубликовал Укринформ.

"Выборы 2019 — как президентские выборы в марте и апреле, так и парламентские выборы, запланированные на октябрь — могут стать первыми с 2010 года, которые просигнализируют, что Украина теряет проевропейский импульс и может вернуться к своего рода "примирению" с Россией. Хотя нет откровенно пророссийских кандидатов, которые могут попасть во второй тур выборов, и российская пропаганда официально запрещена в Украине, но Кремль делает ставку на различные тактики и может выиграть", — предупредил он.

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