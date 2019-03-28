Взрывы в Кропивницкому: свидетельства очевидцев

Жительница Кропивницкого, очевидец взрывов Ольга Терешонок призналась, что после первого взрыва у местных жителей было опасение за то, что произошло техногенная авария на водохранилище или на железнодорожном мосту, который ведет в Одессу. Однако, когда они выбежали на улицу и увидели, что пламя находится в другой стороне, но второй взрыв и сильный ветер мог перенести пламя на лес, который был рядом.

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