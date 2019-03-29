BBC готово заплатить за ложную информацию о встрече Порошенко с Трампом

Телерадиокомпания BBC извинилась и согласилась выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко.

Извинения касается некорректного материала, в котором говорилось о том, что сторона Порошенко заплатила деньги за то, чтобы организовать встречу с главой США Дональдом Трампом, передает BBC.

Статья была опубликована в мае 2018 года, но впоследствии была удалена с сайта. В ней утверждалось, что 400 000 долларов были перечислены адвокату Трампа Майклу Коэну. Эту информацию также озвучили в телевизионной программе BBC.

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