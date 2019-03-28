Зеленский ответил на призыв Вакарчука

Зеленский ответил на призыв Вакарчука470Читать материал на украинском
Кандидат в президенты Украины и руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский в присущем ему ироническом стиле отреагировал на обращение лидера группы "Океана Ельзи" Святослава Вакарчука к украинцам "не голосовать по приколу".
На официальной странице шоумена в Instagram появилось фото, на котором Зеленский вместе с другими участниками "Квартала 95" стоят на автозаправке с хот-догами в руках.
"Чтобы не быть "по приколу", решили быть серьезными, как все", – говорится в описании к снимку.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.