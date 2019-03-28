Зеленский ответил на призыв Вакарчука

Кандидат в президенты Украины и руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский в присущем ему ироническом стиле отреагировал на обращение лидера группы "Океана Ельзи" Святослава Вакарчука к украинцам "не голосовать по приколу".

На официальной странице шоумена в Instagram появилось фото, на котором Зеленский вместе с другими участниками "Квартала 95" стоят на автозаправке с хот-догами в руках.

"Чтобы не быть "по приколу", решили быть серьезными, как все", – говорится в описании к снимку.

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