27 марта Поребрик News: как Россия проиграла войну в Крыму

В этот день, 30 марта 1856 года, участники Крымской войны представители Российской Империи во главе с графом Алексеем Орловым, и союзнических войск Османской империи, Великобритании, Французской империи и Сардинского Королевства, а также Австрии и Пруссии, собрались в Париже на международный конгресс.

Глава российской делегации подписал капитуляцию Российской империи, которой Россия лишалось права иметь военный флот на Черном море, а также крепости и прибрежные арсеналы. Российская империя публично отказалась от претензий на Молдавское княжество, Валахию и южную Бессарабию. Российского императора лишили покровительства над христианами Османской империи, заменив коллективным патронатом всех великих держав. План расширения влияния Российской империи на юг провалился.

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