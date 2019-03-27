Дан Балан нежно укусил Тину Кароль в эфире "Голоса страны"

В сети появился анонс следующего выпуска шоу "Голос страны-9", на котором певица Тина Кароль и музыкант Дан Балан (Dan Balan) засветились в объятиях друг друга. Пара тренеров, о романе которых постоянно говорят в СМИ, танцевали и улыбались.

Кроме того, Балан не просто занимал свою коллегу по проекту, но и нежно укусил ее за плечи, чем шокировал певицу и других участников шоу. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале "Голос страны".

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