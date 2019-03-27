''Всех под нож!'': Лукашенко уволил губернатора, который хотел похвалится успехами в агропроме

В Беларуси губернатор Могилевской области привез президента Александра Лукашенко в агрохолдинг, за что поплатится вместе с руководством фирмы увольнением.

Лидера Беларуси не на шутку разозлили условия, в которых содержат коров в агрохолдинге "Купаловское". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, во главе с ним, и Качанова следом туда? Анфимова выгнал, как минимум, с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю", – с криком обратился Лукашенко к министру сельского хозяйства.

"Всех под нож! Всех до единого!" – разразился президент, поручив к вечеру подготовить снятие с должностей руководство области и самого холдинга. При этом, Лукашенко велел открыть против них уголовные дела.

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