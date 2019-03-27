На людей в Киеве упали бетонные плиты: Obozrevatel News в 15:00 от 27.03.2019

На людей в Киеве упали бетонные плиты

Одна женщина погибла, еще одна - травмирована. В Киеве на людей упали восемь бетонных плит перекрытия. Это произошло вблизи железнодорожной станции "Киев-Петровка". СМИ пишут, что в здании раньше была станция технического обслуживания. Рабочие якобы собирались построить второй этаж на старых плитах. Причины трагического инцидента – сейчас выясняет полиция.

Украина просит ЕС давить на РФ

Количество задержанных крымских татар после массовых обысков в аннексирована Крыму увеличилось до 20-ти. В связи с этим Киев обратился к Европейскому Союзу с просьбой отреагировать.

Скандальный визит в РФ: заявление правительства

Правительство поручило проверить, на каких основаниях народный депутат Юрий Бойко летал в Россию. Во время заседания Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков возмутился тем, что визит политика состоялся с нарушением санкций, согласно которым запрещено напрямую летать в страны агрессора. Генпрокуратура уже зарегистрировала уголовное производство о незаконном пересечении границы.

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